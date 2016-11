Ste naveličani vročine? To nas čaka jutri

LJUBLJANA – V zadnjih dneh so državo presenetile neobičajne visoke temperature, ki jih je pospremilo deževno vreme. Vendar lahko po vročinskem valu naslednji spet pričakujemo bolj zimsko vzdušje z jasnejšim vremenom, pred tem pa bomo še nekaj dni nosili s seboj dežnike.

Danes ponoči se bo namreč tudi v vzhodni Sloveniji postopno pooblačilo, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Proti jutru se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile in postajale pogostejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj C.

Jutrišnje jutro bo oblačno, dež pa se bo popoldne od zahoda počasi širil proti vzhodu, a na severovzhodu bo do večera še povečini suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 16 stopinj C.

Oblačno bo tudi v soboto, vendar bo dež dopoldne postopno ponehal. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, po nižinah bo precej megle ali nizke oblačnosti, še poročajo.