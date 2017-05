Ste lastnik mopeda? To morate storiti

LJUBLJANA – S 1. majem letos je začela veljati obveznost registracije mopedov, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro. Za takšna vozila je od zdaj potreben tehnični pregled, mopedi pa morajo biti tudi registrirani in zavarovani. Takšno novost je uvedla novela zakona o motornih vozilih, ki jo je državni zbor sprejel septembra lani. V poslanski skupini SDS pa so želeli z spremembami zakona to obveznost ukiniti.

Do njihovega predloga se je na današnji seji opredelila vlada. Ta je ugotovila, da iz posameznih členov predloga izhaja le, da v SDS predlagajo ukinitev prehodnega obdobja za začetek obvezne registracije mopedov, ne pa tudi dejanske obveznosti. Vlada tako opozarja, da je prehodna določba že uporabljena in vanjo ni več dopustno posegati.

Za višje standarde

Sicer pa v vladi nasprotujejo tudi ukinitvi obveznosti registracije mopedov. Ta je bila namreč uvedena za zagotovitev višjih standardov varnosti vseh udeležencev v prometu, prepoznavnosti lastnikov teh mopedov in zavarovanja morebitnih oškodovancev v prometnih nesrečah.

Po ocenah je v državi približno 20.000 takšnih vozil, po podatkih ministrstva za infrastrukturno pa je bilo do 16. maja registriranih 6927.