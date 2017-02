Ste kadilec? To so spremembe, ki vas čakajo

LJUBLJANA – Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Nina Pirnat je izrazila prepričanje, da zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov prinaša dokazano učinkovite ukrepe. Poudarila je, da je zakon tudi pomemben korak k vzdržnosti zdravstvene blagajne, saj po oceni študije, ki jo je naročila Evropska komisija, Slovenija vsako leto zaradi posledic kajenja izgubi pet odstotkov BDP oz. 1,8 milijarde evrov.

Pirnatova je kot posebej učinkovit ukrep proti marketinškim pristopom tobačne industrije za pridobivanje novih kadilcev, zlasti med mladimi, izpostavila enotno embalažo, ki jo prinaša zakon in bi se uvedla z letom 2020. Zato je izrazila začudenje nad dopolnilom SD, po katerem bi se enotna embalaža uvedla s posebnim zakonom. Dopolnilo je v koaliciji naletelo tudi na podporo DeSUS.

Deset smrti na dan

Enotna embalaža je v državah, ki so jo že uzakonile, prestala vse pravne preizkuse, je dejala Pirnatova. Po njenih besedah je zato strah pred morebitnimi tožbami multinacionalk, ki ga izražajo v SD, nerazumljiv. Vprašala je, ali podatek o 3600 smrti na leto oz. desetih na dan v Sloveniji zaradi posledic kajenje ne pritrjuje tudi ukrepu enotne embalaže.

Sicer predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je vlada sprejela decembra, tudi na novo določa označevanje in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili, regulira tobak za oralno uporabo, nove tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje ter njihovo dajanje na trg.