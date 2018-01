Ste igrali loto plus? Preverite listek, izžreban je bil glavni dobitek

Današnje žrebanje številk za loto plus se bo danes nekdo prav zagotovo razveselil. Številke 1, 11, 14, 17, 19, 25, 29 in dodatna 31 je bila izžrebana, glavni dobitek pa je bil vplačan v Mariboru.

Vrednost loto plusa je bila 575.956,28 evrov.

Glavni dobitek v lotu (620.149,73 evrov) in lotku (734.736,32 evrov) se prenaša v naslednji krog. Za loto so bile izžrebane številke 6, 21, 22, 27, 28, 30, 39 in 16, za lotko pa so bile izžrebane številke 9, 9, 8, 8, 5, 0.