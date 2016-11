Ste danes zjutraj drgnili? Poglejte, kako mrzlo je bilo

LJUBLJANA – Praktično povsod po Sloveniji so danes zjutraj izmerili temperature pod lediščem. Izjema je le Koper, kjer so izmerili ničlo. Sicer pa je bilo najbolj mrzlo, kot smo vajeni, na Rudnem polju in v Ratečah, kjer so izmerili –9 stopinj Celzija. Le stopinjo manj so izmerili v Boršt Gorenji vasi, v Ilirski Bistrici, na Letališču Jožeta Pučnika in v Slovenj Gradcu.

V Ljubljani in Mariboru je bilo med 6.00 in 6.30 –5 stopinj, v Celju pa še dve stopinji hladneje.

Več temperatur po različnih krajih, ki jih je izmerila Agencija RS za okolje (Arso), pa v zgornji galeriji.