Stavka se nadaljuje, zaostritve ne bo

LJUBLJANA – Zdravniška stavka bo potekala v nespremenjeni obliki in je za zdaj ne bodo zaostrili, so povedali po nocojšnji seji glavnega stavkovnega odbora Fidesa. Ob tem so v sporočilu za javnost poudarili, da zdravniki in zobozdravniki stavkajo za boljši zdravstveni sistem.

»Za več časa, ki bi ga zdravnik imel z bolnikom, in za pošteno plačilo. Doslej smo se pogajali argumentirano in konstruktivno,« so v Fidesu zapisali v sporočilu za javnost.

Zdravniški sindikat je preklic torkove zaostritve stavke sicer vezal z zahtevo, da zdravniki izstopijo iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Z ministrstva za zdravje pa so sporočili, da vlada takšne odločitve ne more sprejeti v dveh urah.

»Razumemo, da je pred vlado težka dilema, ki je ne more razrešiti v dveh urah. Tega prejšnje vlade v vseh teh letih niti poskušale niso. V dobro pogajalskega procesa in predvsem v dobro bolnikov jutri stavke še ne bomo zaostrili,« so še pojasnili v Fidesu.