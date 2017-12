Statistika razkriva, koliko jih praznuje rojstni dan na zadnji in prvi dan v letu

LJUBLJANA – Zadnji in prvi dan leta sta posebna tudi zaradi drugačnega števila rojstnih dni, kot jih sicer na druge dneve v letu zaznamujejo Slovenci. Po podatkih Sursa na povprečen dan rojstni dan praznuje 5700 ljudi, na 1. januar 7000 in 4700 na 31. december. V preteklosti so starši registracijo otrok namreč odložili in tako zamaknili odhod v šolo in vojsko.

A to je bilo mogoče, dokler so ženske večinoma rojevale doma in so starši registracijo otrok lahko preložili. Ko pa so se rojstva preselila v porodnišnice in so registracije otrok začele opravljati te, je razlika začela izginjati. Pri rojstvih po letu 1970 te razlike skoraj ni več, so pojasnili pri Statističnem uradu RS (Surs). Takega razmerja med rojstnimi dnevi tudi ni pri nobenih drugi kombinaciji datumov.