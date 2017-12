Starši, pozor: to morate storiti še ta mesec, če želite državni denar

LJUBLJANA – Z novim koledarskim letom bodo starši otrok, ki so uvrščeni v sedmi in osmi dohodkovni razred, znova upravičeni do otroškega dodatka. Julija letos so namreč politiki odločili, da je konec varčevalnih ukrepov na področju otroških dodatkov, ki jih je leta 2012 uvedel Zujf.

A starši naj ne pričakujejo, da bodo otroški dodatek dobili kar samodejno – zanj je namreč treba zaprositi. Če želijo otroški dodatek prejeti že za mesec januar, morajo vlogo oddati v decembru.

»Ob pogoju, da vlagatelj izpolnjuje vse zakonske pogoje, se pravica do otroškega dodatka prizna z naslednjim mesecem po vložitvi vloge, se pravi, da so do otroškega dodatka od 1. 1. 2018 dalje upravičeni tisti, ki vlogo vložijo v mesecu decembru 2017. Če vlogo vložijo januarja, jim pravica pripada od 1. 2. 2018 dalje, če jo vložijo februarja, jim pravica pripada od 1. 3. 2018 itd.« nam je pojasnil Matej Babšek, direktor CSD Ljubljana Šiška.

Trenutno starši, ki so uvrščeni v ta dva razreda, z odločbami nimajo priznane pravice do otroškega dodatka, zato morajo vlogo ponovno vložiti. »Tisti, ki že imajo priznan otroški dodatek, vlogo za podaljšanje vlagajo v mesecu, ko jim pravica poteče (če jim velja do 31. 8. 2018, vložijo vlogo kadarkoli avgusta 2018, najbolje takoj na začetku meseca). Tisti, ki imajo odločbo za katero drugo pravico, npr. znižano plačilo vrtca, pa zdaj niso upravičeni do otroškega dodatka, si na podlagi te odločbe lahko okvirno izračunajo, ali bi bili uvrščeni v sedmi ali osmi razred za otroški dodatek in tako presodijo, ali je smiselno vložiti vlogo.« Ob tem Babšek še dodaja, da morajo biti starši pripravljeni na to, da lahko pride do določenih razlik v upoštevanju premoženja in dohodkov, ker je bistven datum vložitve vloge.

) ali pa obrazec, ki ga Obrazec za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev lahko oddate prek eUprave ( kliknite tukaj ) ali pa obrazec, ki ga najdete tukaj , oddate na CSD.

Koliko zaslužijo starši, ki so v sedmem in osmem dohodkovnem razredu?

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so podali dva primera:

• Dva starša z enim otrokom: Če skupaj zaslužita med 1.998 in 2.534 €, se uvrstita v sedmi dohodkovni razred, med 2.534 in 3.060 € pa v osmega.

• Dva starša z dvema otrokoma: Če skupaj zaslužita med 2.637 in 3.379 €, se uvrstita v sedmi dohodkovni razred, med 3.379 in 4.079 € pa v osmega.

Koliko znaša otroški dodatek za omenjena razreda?

Za sedmi razred je za prvega otroka do konca osnovne šole dodatek 22,83 evra, za drugega otroka 30,44, za tretjega in vsakega naslednjega pa 38,10 evra. Za osmi razred je višina dodatka 19,88 evra za prvega otroka, 27,50 evra za drugega ali 35,11 evra za tretjega in vsakega naslednjega.

Za otroke v srednji šoli, a najdlje do 18. leta, pa je dodatek v sedmem dohodkovnem razredu za prvega otroka 28,83 evra, za drugega 36,44 evra in za tretjega in vsakega naslednjega 49,65 evra. V osmem dohodkovnem razredu je dodatek za prvega otroka 22,88 evra, za drugega 30,50 evra, za tretjega in vsakega naslednjega pa 39,89 evra.