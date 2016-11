Starši male Neže prekinili molk

PADOVA – Po desetih dneh zdravljenja sta se na facebooku oglasila starša male Neže Arnolj, ki sta se odločila, da hčerkino zdravljenje nadaljujeta v tujini. Njuna odločitev se je obrestovala, saj je Nežino stanje stabilno, deklica diha sama, brez pomoči respiratorja. »Osebje pa ji omogoča nujno potreben mir in počitek. Starša tako veva, da sva naredila vse, kar je v najini moči, in Neži omogočila, da se dalje bori za življenje. Nežino stanje je kompleksno in rezultatov ni mogoče napovedovati čez noč,« sta še zapisala starša Zala in Matej Arnolj.

Ob tem želiva deliti tudi najino veselje ob trenutku, ko je Neža včeraj z očkami spremljala rdeč balon v obliki srčka, ki sta ji ga podarila klovna. Vsaka najmanjša malenkost v zvezi z Nežo nama tako vliva novo upanje in novo veselje.

Stojita za svojo odločitvijo

»V desetih dneh v Padovi pa so se razjasnile tudi najine misli. Strah, kako se bomo znašli v novem okolju in kako se bomo sporazumevali ter kako nama bodo pojasnjevali Nežino stanje, se je v tem času razblinil. Tako zdravniki kot drugo osebje govorijo tekoče angleški jezik,« sta še zapisala. Komunikacija in vzdušje v Padovi jima vsak dan vliva novo upanje. Zahvaljujeta pa se tudi vsem, ki so jim v teh težkih trenutkih pomagali na kakršen koli način.

Neža je prava borka

Spomnimo, gre za primer deklice, ki je imela težave s srcem, ki jim je sledila še huda možganska kap. Slovenski zdravniki so presodili, da ji ni več pomoči, in starša sta se od male Neže že poslavljala. Vendar je bila njena življenjska moč močnejša od napovedi in diagnoze zdravnikov, njeno močno srce pa je kljub odklopa z aparatov še vedno bilo. Šele takrat pa se je začela bitka staršev. Zdravniki so namreč vztrajali pri tem, da je ne bodo več zdravili, medtem ko sta bila starša vsako uro bolj prepričana, da njenega življenja še ni konec in da je bila že na začetku postavljena napačna diagnoza.