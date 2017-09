Staro kmetijo spremenili v muzej starodobnikov

Društvo Oldtimer Stara Gora – društvo za ohranjanje tehnične, kulturne, kmetijske, turistične in premične dediščine, ki deluje v občini Sv. Jurij ob Ščavnici, je v Bolehnečicih slovesno odprlo muzej. Obiskovalci so se zbrali v dveh velikih šotorih, manjkali niso niti kulturni minister Tone Peršak, župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič, podžupan Ivan Fras, predsednik Starodobnih vozil Slovenje Janez Uratnik, domači župnik Boštjan Ošlaj in duhovni pomočnik Mirko Rakovnik, prišli so tudi gostje iz Madžarske in Hrvaške.

Kupili staro kmetijo

Tako se je članom društva po treh letih in pol trdega dela, vložili so prek 20.000 prostovoljnih delovnih ur, uresničila dolgoletna želja po lastnih prostorih. Vse od ustanovitve leta 2004 so jih najemali, sprva v gasilskem domu na Stari Gori, pozneje pa v tamkajšnji nekdanji šoli. Potrebovali so predvsem prostore, v katerih bi lahko hranili in razstavili številne stare stroje, orodje in vozila. Leta 2013 se jim je ponudila priložnost za nakup večje kmetije v Bolehnečicih, in ker so imeli v ta namen že privarčevanih nekaj sredstev, so priložnost izkoristili in januarja 2014 postali lastniki stanovanjske hiše ter gospodarskih poslopij s pripadajočim zemljiščem – vse skupaj je bilo sicer v zelo slabem stanju. Oldtajmerji se niso prestrašili, saj se tudi pri restavriranju vozil in starega orodja srečujejo s podobnim izzivi, torej iz starega in skoraj neuporabnega narediti nekaj, kar je videti kot novo in je uporabno. Obnovo so začeli v kleteh, naslednje leto je prišlo na vrsto ostrešje, zatem pa vse drugo.

10.000 starodobnih vozil imajo člani oldtajmerskih društev.



Župan Miroslav Petrovič je društvu obljubil, jim bo občina tudi v bodoče pomagala: »Zavedamo se, kaj pomeni zbiranje in ohranjanje starodobne tehnike za identiteto našega kraja. Naša občina je izrazito kmetijska. Iz rosnih otroških let se spomnim, kaj je pomenil prvi traktor na domačiji – to je bila revolucija glede na poprejšnje težaško delo. Tudi drugi starodobni stroji in naprave, razstavljeni v tem muzeju, so bili tedaj vrhunec napredka, ki je pomenil razvoj in s tem olajšanje težkega fizičnega dela. Zato je pomembno ohranjanje tehnične kulturne dediščine in spoštljiv odnos do nje, da se ohrani za zdajšnje in bodoče rodove.«

Ohranjanje spomina

Tudi slavnostni govornik, kulturni minister Tone Peršak, se je spomnil zgodnjih let svojega otroštva, ki jih je preživel v okolici Sv. Jurija ob Ščavnici. Traktor in mlatilnico je prvič videl ravno v Bolehnečicih pri Štuhečevih: »Danes, ko moja vnukinja, ki je stara malo več kot dve leti, dela s pametnim telefonom skoraj bolj spretno kot jaz, živimo predvsem v času, ko hoče vsakdo računati že skoraj zato, da te pogleda, zato je pomembno, da ohranjate ta spomin. Hkrati je hvalevredna odločitev za zbiranje starih strojev, starih traktorjev in drugih orodij, ki smo jih uporabljali v desetletjih. Ta spomin je treba ohraniti, tako kot spomin na prejšnje čase, da se v tem silovitem razvoju, ki ga človeška pamet komaj še dohaja, ne izgubi. Da pravzaprav ne izgubimo korenin, povezave z zemljo, na kateri raste koruza. Kajti človek brez spomina pravzaprav ne obstaja. Spomin je tisto, kar nas dela to, kar smo.«

Predsednik SVS Janez Uratnik je pojasnil, da je v Sloveniji 48 oldtajmerskih društev s 4000 člani, ki imajo več kot 10.000 starodobnih vozil. Prireditev se je končala s podelitvijo priznanj donatorjem in sponzorjem, podeljevala sta jih predsednik društva Alojz Slekovec in župan Petrovič. Muzej je bil deležen tudi blagoslova, ob duhovnem pomočniku Mirku Rakovniku ga je opravil župnik Boštjan Ošlaj.