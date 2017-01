Stanovanje ji razpada, zdaj ostala še brez vode

Štiristanovanjska montažna hiša, stara 50 let, okna dotrajana, vodovodna napeljava pa pomanjkljiva. Foto: Jaroslav Jankovič

V spalnici ne more odpreti oken, tako so dotrajana. Foto: Jaroslav Jankovič

TRBOVLJE – Tako najemnikom kot lastnikom stanovanj v Sloveniji se ne godi prav dobro. Še vedno nismo vzpostavili nedvoumnega sistema, ki bi urejal običajno bizarne sosedske spore. Danes 52-letna Brigita Pingus se je pred 15 leti vselila v 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Breskovi ulici 50 v lasti trboveljskega podjetja Spekter, d. o. o. »Redno sem plačevala najemnino in vse preostale stroške, spravljene imam vse položnice,« nam je odločno zatrdila. A podjetje se ni odzivalo na njene prošnje o zamenjavi dotrajanih oken in vrat. Razmere za bivanje so postale nevzdržne, povrhu pa naj bi ji sosed Branko Deželak ob prenovi kopalnice prekinil vodovod, tako je njena kopalnica ostala brez vode.

