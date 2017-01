Stanovalci bi jih zaradi  pasjega smradu izselili

LJUBLJANA – Mesta z blokovskimi naselji, ki omogočajo bivanje številnih ljudi na relativno majhnih površinah, so v tem tisočletju postala dom več kot polovici zemljank in zemljanov. Majhnost posesti in bližina institucij se zdi marsikomu, še posebno v zrelih življenjskih letih, precej priročna zadeva, saj je bližje denimo zdravniška ali druga pomoč. Je pa res, da ni reči, ki bi bila zgolj dobra ali slaba – in isto velja za življenje v mestih, kjer lahko tegobe prekrijejo dobre plati.



Nekako tako gre pot Marije Berce, ki po karieri bančne uslužbenke uživa v pokoju. Užitka je sicer zadnja tri leta malo manj, ko se je po slabih treh desetletjih bivanja v ljubljanski četrti Bežigrad preselila na Vič v podnajemniško stanovanje na Tbilisijski, kjer živi s 27-letnim sinom. Pokojnina ni velika, od 600 evrov jih gre več kot tri četrt za stanovanje in stroške, a v tretjem nadstropju nizkega bloka se tri leta sooča s težavo, ki je še bolj znana lastnikom stanovanj, ki v bloku bivajo od postavitve pred 45 leti: »Skoraj vsi stanovalci so lastniki stanovanj, ampak jaz sem se izpostavila. Mene ta situacija s podnajemništvom moti, saj moraš plačevati vse stroške, sosed pa ti ruši to zadevo …«

