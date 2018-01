Stane: Sestra me hoče spraviti v grob

Vsaka zgodba ima dve plati. Katera je prava, pa na koncu vesta le tista, ki sta vanjo vpletena. Tako bi lahko strnili primer pravdanja med Stanetom Vodenikom z Brega pri Litiji in njegovo sestro Slavko Lenart. Slednja, kot nam pojasni Vodenik, ki se je z željo, da bi enkrat za vselej zaključil to zgodbo, obrnil na nas, želi prek sodišča doseči, da se vse premoženje iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju med njim in njuno pokojno mamo Alojzijo Vido Vodenik šteje za darilo Vodeniku in da ga je zato treba vrniti v zapuščino po pokojni mami.

Oproščen na višjem sodišču

Kot nam pove Vodenik, je od leta 1990 skrbel za oba starša, sprva je le pomagal pri kmetijskih opravilih, od leta 1995 pa še za vsakodnevna domača opravila, kot denimo kuhanje, pospravljanje, skrb za ogrevanje in podobno. Zaradi vsega tega sta z mamo novembra 2011 pri notarki sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju, s katero se je zavezal, da ji bo še naprej pomagal, ona pa mu bo ponudila odmeno za njegovo delo in finančne vložke na domačiji ter skrb in pomoč staršem vse od leta 1995.

