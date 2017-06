Štajerka stoji: zastoj dolg že 20 kilometrov

LJUBLJANA – Štajerska avtocesta proti Ljubljani stoji. Prometnoinformacijski center poroča, da je na odseku od Trojan proti Ljubljani nastal kar 20-kilometrski zastoj. Zaradi gostega prometa občasno zapirajo predora Trojane in Podmilj. Krajši zastoj nastaja tudi pred cestninsko postajo Vransko proti Ljubljani.

V smeri proti Mariboru nastajajo zastoji na odseku med Celjem vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru. Zastoj je dolg približno pol kilometra, med Tepanjami in Slovensko Bistrico jug in pred počivališčem Polskava pa 2,5 kilometra.

Zastoji so tudi na koncu podravske avtoceste v Dražencih.

Na mejnem prehodu Gruškovju je čakalna doba za izstop iz države približno eno uro.

Na portalu dodajajo, da je promet zgoščen zaradi praznika v nekaterih sosednjih državah. Promet je povečan predvsem na cestah iz smeri Avstrije proti Hrvaški in na mejnih prehodih.