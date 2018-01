Štajerci, pozor, odpirajo se delovna mesta

MARIBOR – Podjetje je objavilo več zaposlitvenih oglasov, in sicer iščejo vzdrževalca infrastrukture – električar, vzdrževalec infrastrukture – mehanik, planer vzdrževanja infrastrukture, skupinovodja vzdrževanja infrastrukture, planer kakovosti v lakirnici in vodja kakovosti.

Kaj zahtevajo?

Ena izmed zahtev za vsa delovna mesta je dobro znanje nemškega jezika. Kakšne so ostale, lahko preberete tukaj.

V Magni so pred dnevi za STA poudarili, da že iščejo tudi vodilne sodelavce za oddelke informacijske tehnologije, računovodstva, proizvodnje, upravljanja dobavne verige in kakovosti. Ob tem so zelo zadovoljni, saj imajo dovolj kvalificiranih kandidatov, prav tako jih veseli, da večina zaposlenih prihaja iz bližine tovarne.