Sršen udaril v Mislinjski Dobravi, oseba padla v šok

MISLINJSKA DOBRAVA – Danes ob 8.13 so v Mislinjski Dobravi gasilci PGD Turiška vas nudili prvo pomoč osebi, ki je doživela anafilaktični šok po piku sršena. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so osebo odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.