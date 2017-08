Srnjaku odrezali glavo, mešanca Berta ustrelili

SEVNICA – Bralec z Drožanja pri Sevnici se je zjutraj, ko je vstal, kot običajno napotil proti hlevu, da nakrmi živino in pozdravi domačega psa, ki po navadi spi pred hlevom. Berto so mu nadeli ime vnuki, ki so se s prijaznim, dve leti starim mešancem, ki je na domačem dvorišču živel v sožitju z mačkami in kurami, podili po domačih travnikih. Tistega jutra pa Berta ni bilo na običajnem mestu. Gospodar je pogledal naokrog in naletel na grozljiv prizor, Berto je s prestreljeno zadnjo nogo ves nemočen in krvaveč ležal pod domačim traktorjem. Takoj ga je naložil v avto in odpeljal na veterinarsko postajo. Tam so ugotovili, da je noga zaradi strelne rane zdrobljena. Ubogemu Bertu so z injekcijo skrajšali muke in ga uspavali.

Nekaj tednov zatem se je nenavadna stvar zgodila na Ledini pri Sevnici. Ko je kmet prišel na njivo, mu je padla v oči cesta prek krompirja, ki je prejšnji dan še ni bilo. Šel je za sledjo in med krompirjem najprej našel čreva, za katera ni vedel, čigava so. Šel je še naprej in pod njivo našel srnjaka brez glave. O najdbi je obvestil regijski center za obveščanje. Dežurni higienik ga je poklical in vprašal, ali se da do živali priti z avtomobilom. Ko mu je kmet povedal, da ne, da je treba iti še par korakov peš, mu je higienik predlagal, naj brezglavega srnjaka sam dostavi do ceste.

