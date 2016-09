Srne in zajci pojedli 300.000 glav radiča

BUKOVICA – Sonce je pripekalo prek Biljenskih gričev, posejanih z vinsko trto. A kolikor je domačine in popotnike vse do lanskega leta pogled nanje spravljal v iskren nasmeh, so se oni dan prijeli za glavo. Lepo urejene terase so se bujno razcvetele, ponekod je trava že prerasla trto, ki z zadnji močmi rojeva grozde. Kar 200 hektarjev vinogradov Agroinda je prepuščenih naravi, ki, kot vemo, zelo hitro stvari obrne po svoje in zaraste prazen prostor.



Tam v Bukovici pri Volčji Dragi pod Biljenskimi griči kmetujeta Ivan in Mirica Čebron. Med hojo ob ograji terasastega posestva nad domačijo se je ozrl po dolini in rekel: »Nekaj je hudo narobe z nami, če ne znamo ceniti svojega vrta.«



Z raznoliko zelenjavo zasajeni vrtovi, opremljeni z namakalnim sistemom, od daleč delujejo kot babilonski viseči vrtovi: »Brez namakanja danes ne gre. A to smo nekako uredili, večji problem je divjad.«

