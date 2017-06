Srhljiv telefonski pogovor, Štajerca zadelo med klicem

ZGORNJA KORENA – Včeraj ob 19.39 je v Zgornji Koreni v občini Duplek zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci iz GB Maribor ter PGD Dvorjane in Korena. Požar so pogasili in objekt pregledali s termokamero.

Udar strele je prek telefonske napeljave posredno poškodoval eno osebo. Reševalci NMP so jo prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

O nevšečnostih, predvsem zaradi toče, smo poročali tudi iz drugih delov države .