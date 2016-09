Sredi septembra bo toplo kot sredi poletja

LJUBLJANA – Po nekajdnevnem premoru, ko smo imeli kar nekaj padavin in konkretno ohladitev, se vrača toplo vreme: vremenoslovci napovedujejo, da bo prijetno toplo, do 30 stopinj Celzija bo še vsaj en teden, torej do sredine septembra.

Četrtek bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo, na jugovzhodu bo tudi pretežno oblačno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, večinoma bo suho, temperature pa se bodo čez dan dvignile do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 30 ali celo več. Podobno bo tudi v petek in za konec tedna, le da bodo v soboto in nedeljo čez dan mogoče posamezne kratkotrajne plohe.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo od ponedeljka do petka naslednji teden spet prevladovalo sončno in suho vreme.

Za ta čas zelo toplo vreme se bo nadaljevalo do sredine meseca septembra. Ob popoldnevih bo nad 25, na Primorskem pa okoli 30 stopinj C. — meteo.si (@meteoSI) September 7, 2016

Nadpovprečno toplo

September je že zdaj nadpovprečno topel, kot kaže, pa bo podobno ostalo vse do konca meseca. Za zdaj ne kaže, da se bo v drugi polovici septembra na hitro ohladilo, tako da lahko še naprej pričakujemo prijetno, skoraj poletno vreme.

Hrvati bodo še uživali v poletju

V soncu se bodo kopali tudi naši južni sosedje. Kot poroča Jutarnji list, bo burja v četrtek tam postopoma slabela, temperature pa narasle do poletnih. Že v petek se bodo dvignile do 30 stopinj, sredi meseca pa še višje. Sredi septembra bo tako toplo kot sredi poletja. Jim zavidate?