Sredi Ljubljane raste islamska osnovna šola

LJUBLJANA – V Ljubljani nastaja turška osnovna šola Adriatik, ki naj bi svoja vrata odprla že v prihodnjem šolskem letu, poroča današnje Delo.

»Spodbujali bomo strpnost, različnost in tovarištvo med vsemi déležniki vzgojnega in izobraževalnega procesa šole – učenci, učitelji ter državo,« o novi šoli pravi Muhammed Ali Işik, direktor Adriatik izobraževalnega centra Adic, ki ustanavlja šolo, in poudarja, da ne bo ne verska ne levičarska ne desničarska ne črna in ne rdeča. Bo le in samo slovenska šola, kjer se bo izvajal javno potrjeni program. »OŠ Adriatik bo odprt izobraževalni prostor, ki bo bodočim slovenskim učencem ponujal kakovostno pridobivanje znanj ter veščin za njihov zdrav razvoj.«

Gülenovim šolam v drugih državah očitajo širjenje ideologije, islamske vere in elitizem, priznavajo pa jim kakovost, osredotočenje na naravoslovne in matematične predmete ter na etiko in moralo.

Financirali jo bodo država, starši bodočih učencev in Evropska unija, pravi.

Kam segajo povezave?

Zanimivo je, da podatki zemljiške knjige kažejo, da je lastnik nepremičnine, kjer bo bodoča turška šola, izobraževalni center Ambra. Ustanovitelj Ambre je Mustafa Karacan, Ambra pa je ustanovitelj zavoda Adriatik. Na nepremičnini za Bežigradom je vpisana hipoteka v višini dveh milijonov evrov. Imetnik terjatve je turška banka Asya Katilim Bankasi, ki so jo leta 1996 ustanovili podporniki Fethulaha Gülena, sunitskega muslimansega verskega voditelja, ki živi v ZDA. Prav njega je turški predsednik Erdogan obtožil, da je za lanskim spodletelim pučem, njegovo organizacijo pa je razglasil za teroristično.

Ustanovitvi turške islamske šole v Ljubljani nasprotuje celo Turčija.

O napovedani ustanoviti vrtca in šole je slovensko ministrstvo za zunanje zadeve obvestila Turčija, ki nasprotuje temu delovanju. Na ministrstvu pravijo, da bo Slovenija ravnala skladno z zakonodajo.

Začnejo že letos septembra

Šola bo stala v Ljubljani za Bežigradom in naj bi prve učence vpisovala že za šolsko leto 2017/2018.