Sredi Ljubljane povišane koncentracije rakotvornega plina

LJUBLJANA – Inšpektorat za varstvo pred sevanji je v stavbi psihiatrične klinike na Poljanskem nasipu odkril povišane koncentracije radona. Najvišjo vrednost sevanja so izmerili v enem od pritličnih prostorov. Na zdravstvenem ministrstvu pravijo, da sevanje lahko izhaja iz kakšnega zazidanega prostora pod kliniko, za katerega ne vedo, poroča Svet 24.

Najvišja izmerjena vrednost sevanja je znašala 3844 bekerelov na kubični meter, kar približno trikrat presega mejno vrednost. V istem prostoru so v tla izvrtali luknjo, pod katero je bilo izmerjeno sevanje 12.100 bekerelov na kubični meter, so pojasnili na inšpektoratu. Ta je tudi izdal opozorilo, da je prostore na kliniki treba redno zračiti, ter poudaril, da se v teh prostorih ljudje na smejo zadrževati več kot 500 ur letno oziroma več kot 10 ur tedensko. Opozorili so tudi, da je nujna gradbena sanacija objekta, piše STA.

NIJZ: Radon uvrščajo med snovi, ki so rakotvorne za človeka

»Radon in njegovi razpadni produkti predstavljajo okoljski dejavnik tveganja za zdravje. Med dihanjem se radioaktivni aerosoli nalagajo na stenah dihalnih poti, od koder sevajo in povzročajo poškodbe tkiva. Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) radon in njegove razpadne produkte uvršča med snovi, ki so rakotvorne za človeka. Radon in njegovi razpadni produkti lahko povzročajo pljučnega raka. Tveganje za bolezen in smrt zaradi pljučnega raka pri izpostavljenosti povišanim koncentracijam radona je večje pri kadilcih glede na nekadilce,« pojasnjuje Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ).