Srčno popuščanje muči 30.000 Slovencev

V Sloveniji ima po ocenah zdravnikov srčno popuščanje okoli 30.000 ljudi, med katerimi je največ bolnikov starejših od 65 let. Srčno popuščanje je sindrom, se pravi skupek bolezni, ki jim je skupno to, da se srce slabo krči in polni oziroma ne deluje dovolj dobro, da bi zadostilo potrebam drugih organov. Motena je prekrvitev preostalih organov, zaradi česar tudi ti sčasoma začnejo odpovedovati, pojasnjuje prof. dr. Bojan Vrtovec, vodja oddelka za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca na UKC Ljubljana. Vzroki za srčno popuščanje so lahko koronarna bolezen oziroma bolezen srčnih žil (pri približno polovici primerov), neurejena arterijska hipertenzija, srce lahko začne popuščati tudi po katerih virusnih okužbah, vzrok so lahko tudi bolezni zaklopk, redkeje pa popuščanje povzročijo nekatere prirojene bolezni.



Načini zdravljenja



Bolnik srčno popuščanje čuti kot upad telesne zmogljivosti, oteka v noge in trebuh, nekatere ponoči duši. Vzrokov za te simptome je več, a to lahko povzroči sum na srčno popuščanje. Pozneje se ga opredeli na podlagi pregleda in predvsem ultrazvoka srca, ki pokaže anomalije srčne mišice, pove prof. Vrtovec. Načini zdravljenja so različni glede na stopnjo popuščanja: večina bolnikov se zdravi z zdravili, pri čemer se stanje lahko stabilizira z rednim jemanjem zdravil, telesno aktivnostjo in ustreznim načinom življenja.



Kakšnih 20 odstotkov bolnikov pa je v napredovali fazi bolezni; če so katere strukturne anomalije, lahko pomagajo kirurški posegi, za nekatere so primerni posebni srčni spodbujevalniki, v napredovali fazi potrebujejo mehansko podporo – črpalko, na koncu pa – če preostalo zdravljenje ni bilo učinkovito – ostane transplantacija srca. V Sloveniji se na leto izvede okoli 30 presaditev srca, kar je glede na število prebivalcev največ na svetu. Darovalcev seveda nikoli ni dovolj, saj je čakalni seznam še vedno dolg. V zadnjem času vstavljajo vedno več mehanskih črpalk, saj so bolniki tako bolni, da ne morejo čakati na transplantacijo; letos so opravili že 14 takšnih posegov. Vmes so mogoče tudi novejše metode, kot je zdravljenje z matičnimi celicami, ki ga razvija ekipa prof. Bojana Vrtovca. Idealni bolniki za to terapijo so tisti, ki še niso primerni za transplantacijo, a jim zdravila ne pomagajo več.



Terapija z matičnimi celicami



Bolnik lahko dobi lastne matične celice, ki jih pridobijo s stimulacijo kostnega mozga in filtriranjem krvi, nakar jih s katetrom vstavijo v poškodovani del srca. Druga možnost pa je vsajanje celic od zdravih darovalcev; to na UKC počno v sklopu projekta, pri katerem sodeluje pet kliničnih centrov iz vse Evrope. »Zdravljenje z matičnimi celicami je še v fazi raziskav, ne ve se še, kakšni bodo rezultati, a si veliko obetamo od tega,« pripomni prof. Vrtovec, ki se je leta 2006 začel ukvarjati z raziskavami zdravljenja srčnega popuščanja z matičnimi celicami. Takrat še ni bilo centrov, ki bi imeli izkušnje s tem, se spominja.



»Ko smo začeli, smo bili zelo ambiciozni in smo hoteli bolnikom omogočiti drugo možnost zdravljenja namesto transplantacije srca. A pri zelo bolnih ljudeh rezultati niso bili fantastični. Pozneje smo terapijo izvedli na bolnikih, ki so malo manj bolni, se pravi tistih, ki še niso zreli za transplantacijo srca, a jim zdravila ne pomagajo več. In pri teh je terapija uspešna v 80 odstotkih. Na podlagi izkušenj smo ugotovili, da bolnikom, starejšim od 65 let, in sladkornim bolnikom po navadi ne pomaga, zato poskušamo omejiti ciljno skupino na tiste, ki so malo mlajši in nimajo diabetesa,« pove dr. Vrtovec.



Zdravljenje srčnega popuščanja z matičnimi celicami pokrivajo iz različnih projektov, večinoma evropskih pa tudi slovenskih. Da bi se metoda lahko priznala kot način zdravljenja, ki ga krije zavarovalnica, mora biti zdravljeno določeno število ljudi, pojasnjuje prof. Vrtovec. Vsi centri, ki se ukvarjajo z raziskavami zdravljenja z matičnimi celicami, so se lani povezali v mrežo, da bi se postavile mednarodne smernice in standardi. V UKC imajo trenutno po štiri paciente na mesec, zdaj jih bo mogoče malo več, ker imajo še dodaten projekt.

Kaj so matične celice?



Matične celice so v osnovi celice, ki se lahko v določenem okolju razvijejo v specifično celično vrsto. Če je to okolje srce, se bodo razvile v srčne celice ali žile, se pravi, da imajo možnost razvoja v različne celične linije, pojasnjuje prof. dr. Bojan Vrtovec. Obstaja več tipov matičnih celic: poznamo odrasle matične celice, ki so v kostnem mozgu, in embrionalne, ki so še nediferencirane. Te se v klinični uporabi niti niso izkazale, ker je zelo težko nadzorovati, kaj se z njimi dogaja. Odrasle celice pa so omejene s tem, da jih mora biti zadosti, ker nimajo takšnega potenciala.