Srce parajoče zgodbe leta 2016: zdravstvene rešitve v Sloveniji ni bilo

LJUBLJANA – Leto 2006 si bodo mnogi zapomnili tudi po srce parajočih zgodbah tistih, ki jih je na cedilu pustil slovenski zdravstveni sistem. Mnogi izmed njih so pomoč zaradi takšnih ali drugačnih razlogov poiskali v tujini.

Čez lužo že drugič

Že leta 2015 se je začela zgodba malega Jakoba Zupana iz Cerovca pod Bočem, ki je v začetku leta 2016 nadaljeval rehabilitacijo po operaciji desne nogice. Z darovi so mu do operacije pomagali tudi bralci Slovenskih novic. A ena operacija ni bila dovolj. Družina Jakoba se je spomladi znašla spet pred težko preizkušnjo, saj je prošnjo za plačilo druge operacije ZZZS zavrnil. Novembra se je po vnovičnem zbiranju sredstev za operacijo družina spet odpravila čez lužo, kjer je kirurg Dror Paley Jakoba operiral, družina pa je tam ostala na rehabilitaciji.

Denar, ki je ostal je vrnila

Denar za operacijo v tujini je zbirala tudi 23-letna študentka Anja Zamida, ki so ji v možganih odkrili nevarno bulo. Preden so odkrili, kaj je narobe in kaj povzroča vnetje možganske ovojnice, je v bolnišnici ležala dva meseca. Rešitev za odstranitev tumorja je našla v nemškem Greifswaldu. Tudi za Anjo ste pomagali zbirati denar bralci Slovenskih novic. 3. junija je uspešno prestala operacijo na možganih. Že 10 dni po posegu je lahko zapustila bolnišnico. Anja, za katero je bilo zbrano 10.000 evrov, je neporabljenih 5000 evrov vrnila in poleg tega še trem družinam, potrebnih pomoči, razdelila še 1300 evrov.

Negativna izkušnja v Nemčiji

Anja je, ko je zbrala potreben znesek, prosila bralce, naj svoje prispevke namenijo hudo bolnemu Luki Kovačiču, 19-letnemu nogometašu, ki so mu diagnosticirali raka na debelem črevesju. Ta se je razširil tudi že po trebušni mreni. Zdravniki na onkologiji so dejali, da gre za neozdravljivo obliko, a družina se ni dala. Pomoč so poiskali v tujini, a žal tam doživel negativno izkušnjo. Po vrnitvi v Slovenijo je zdravljenje nadaljeval v Sloveniji. V nadaljevanju je potekala tudi akcija Vsi za Luka, v kateri so zbirali zamaške. V začetku decembra se je na spletni skupini Akcija zbiranja sredstev za Luko Kovačiča pojavil napis, da Luka po 12 prejetih terapijah ni preveč dobro, izvidi ostajajo podobni tistim pred terapijo.

Lana odhaja čez nekaj dni na operacijo

V začetku jeseni je javnost pretresla zgodba Marjana Beraniča, ki je vstopil v resničnostni šov Kmetija: Nov začetek, da bi pomagal hčerki Lani in ji omogočil normalno življenje. Deklica iz Maribora ima namreč redko bolezen, zaradi katere ji izjemno hitro rastejo stopala. Po izpadu iz resničnostnega šova je Marjan žalostno zgodbo razkril reviji Suzy, v društvu Maus pa so pričeli zbirati denar za operacijo, saj je ZZZS do takrat zavračal plačilo operacije v tujini. Ko jim je uspelo zbrati 11.000 evrov, so prišle tudi iz zavarovalnice vesele novice. Mala Lana se na operacijo noge odpravlja v začetku januarja. Tudi njo bodo operirali na institutu dr. Paleyja.

Srce male Neže se ni dalo

Še najbolj od vseh pa je v srce Slovence zadela zgodba male Neže Arnolj, deklice, ki so ji slovenski zdravniki napovedali smrt, a je po odklopu aparatov, ki naj bi jo ohranjali pri življenju, živela dalje. Bitka družine Arnolj se je začela v drugi polovici avgusta, ko je deklica naenkrat zbolela. Zdravniki so dejali, da je njeno srce v izredno slabem stanju, zato so jo priklopili na zunajtelesni krvni obtok. Dva meseca po odklopu, ko se je družina od nje poslovila, pa je njen srček še vedno bil. Ker v Ljubljani deklica ni bila deležna zdravljenja, ampak le paliativne oskrbe, so se starši odločili razkriti medijem in se odločili poiskati pomoč v tujini. Po bitkah z ZZZS in vodstvom ljubljanske bolnišnice sta naposled oče in mati na lastno pest odpeljala Nežo v bolnišnico v Padovi, kjer naj bi se bilo njeno zdravstveno stanje izboljšalo. Po nekaj dnevih je bolnišnico že zapustila in odšla na rehabilitacijo. Kam točno, starši nočejo razkriti, saj menda ne želijo, da bi na osebje te ustanove prihajali takšni ali drugačni pritiski.