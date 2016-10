Srbskega junaka ne bo več v Slovenijo

NOVO MESTO – Ljudje iz Mokronoga in okoliških vasi se še živo spominjajo strahu in groženj, ki so jim bili priča pred četrt stoletja, ko je hotel takratni poveljnik vojaškega skladišča na Puščavi pri Mokronogu, v katerem je bilo 7,2 milijona litrov goriva, skladišče pognati v zrak. Okoličani, nekaj sto jih je bilo, so celo zapustili svoje domove, civilna zaščita pa je bila s svojimi enotami pripravljena na morebitno uresničitev groženj. Eksploziji goriva bi, tako je predvidevala CZ, sledili požar, potres in zračni udar, katastrofa bi bila neizmerna.« A na srečo je ni bilo. Stanje se je umirilo šele po nekaj dneh groženj z razstrelitvijo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«