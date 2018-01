Srbske sanje o slovenskih uspehih

V lenobnem pričakovanju pravoslavnega novega leta v prijetnem lokalu na beograjskem Tašmajdanu, kjer svoje goste vabijo s posrečenim sloganom Pivo in vse živo, sem se, čakajoč, da prijatelji opravijo obveznosti, prelevil v pozornega poslušalca. Skupina domačih športnih mačov, torej takšnih, kakršni vejo o športu vse in še več, je glasno razpravljala o tegobah srbskega športa, predvsem nogometa, a se je vsake toliko v razpravi našel še kakšen drug šport, rdeča nit žolčne debate pa je bila, kot nalašč, Slovenija. Možakarji, ki morajo biti na tekmah, sodeč po vtisu iz tokratnega podajanja mnenj, hudo verbalno nevarni za tekmece in sodnike, so se pritoževali nad bedno srbsko klubsko nogometno sceno, kjer vodilna kluba Partizan in Crvena zvezda ne pomnita več, kdaj sta zažigala v ligi prvakov.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«