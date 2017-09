Srbi norijo za slovenskim Nostradamusom

BEOGRAD, KOPER – Zapečateno pismo iz leta 1907, v katerem je bilo napovedano, da v 20. stoletju ne bo velikih in krvavih vojn, pod pogojem, »da bodo kronane glave in državniki delovali skrajno trezno in pametno«, je med obnavljanjem svoje hiše pred skoraj tremi leti odkril Iztok Blaževič iz Kopra ter ga nemudoma predal državnemu arhivu, ta pa je že kmalu potrdil, da je avtentično. »Ko bo to pismo najdeno, bo v svetu bržčas vladala bratska ljubezen med vsemi narodi. Lani so si Rusi in Japonci po dolgotrajni vojni razdelili otok Sahalin. Nemara je bila to celo zadnja vojna tako velikih razsežnosti,« je v svojem pismu maja 1907 zapisal referent v neki tržaški posojilnici, ime mu je bilo Josip Ahtik. Rodil se je leta 1867 v Vojniku, v Koper se je preselil leta 1905.

Prerok, ki je brcnil mimo

V »sporočilu za naše potomce«, kot ga je naslovil, je Ahtik opisoval takratne družbene in politične odnose v Avstro-Ogrski in Istri, za katere zgodovinarji zatrjujejo, da sicer odlično ilustrirajo takratne lokalne razmere.

