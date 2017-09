Sprožil se je plaz, gasilci nameščajo protipoplavne vreče

POLZELA – Nebo se je odprlo že v četrtek, po večjem delu države še vedno lije kot iz škafa. Oblino deževje pa v sobotnem popoldnevu povzroča kopico težav, saj reke prestopajo bregove, meteorna voda pa zaliva številne objekte.

Tako uprava za zaščito in reševanje poroča o vdoru meteorne vode v stanovanje v Trbovljah, v Polzeli poročajo o ogroženi hiši zaradi meteorne vode, prav tako v Braslovčah in v Zideh.

Ob 14.46 so sporočili, da voda zaliva podvoz na Zaloški cesti v Ljubljani. Delavci cestnega podjetja so poskrbeli za zaporo prometa, dežurni delavci komunalnega podjetja pa za čiščenje zamašenih vodnih prepustov.Ob 15.15 so na Poljanski cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana pregledali ostrešje objekta in očistili zamašen vodni prepust na terasi, s katere je meteorna voda zalivala objekt. Ob 17.25 so iz garaže na Cesti v Rožno dolino prečrpali 20 kubikov vode.

Ob 14.49 pa narasla voda iz potoka ogroža objekt v Gori pri Pečah.

Ob 14.58 se je v Vitanjah podrlo drevo, ob 15.24 je uprava za zaščito in reševanje poročala o ogroženem objektu v Brdu, prav tako pa meteorna voda ogroža stanovanjski objekt v Dobrni.



Ob 15.15 je v Črnovi v občini Velenje meteorna voda zaradi zamašenega jaška poplavila glavno cesto. Gasilca PGD Vinska Gora sta očistila jašek in usmerjala promet.

V Dolu pri Ljubljani ob 15.31 poročajo o ogroženi bencinski črpalki, ob 15.36 je v Studencah v občini Žalec hudournik ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so s pomočjo delovnega stroja očistili prepust. V Studencah je hudournik poplavil tudi drugo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so črpali vodo iz objekta in namestili protipoplavne vreče s peskom. V Studencah je poplavljena glavna cesta Arja vas–Velenje.



Ob 15.45 meteorna voda ogroža industrijski objekt, Ples, Moravče, ob 15.57 črpanje meteorne vode v Topolšici, ob 16.20 črpanje vode iz garaže v Vrhniki.



Ob 16.23 je v ulici Pod Gradom v Trebnjem podtalnica zalila klet gostinskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so iz objekta izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode.



Ob 16.27 uprava za zaščito in reševanje poroča o udaru strele v hiši v Šaleku v Velenju.



Plaz zasul cesto



Ob 16.42 se je v Zahomcah v občini Vransko sprožil zemeljski plaz velikosti 30 x 10 metrov. Plaz je zasul lokalno cesto do treh stanovanjskih hiš in poškodoval elektro drog.



Zemeljski plaz velikosti 10 x 5 metrov se je sprožil tudi v Zaplanini v občini Vransko, ki je zasul lokalno cesto. Gasilci PGD Ločica pri Vranskem, Prekopa-Čeplje-Stopnik in Vransko so zavarovali zemeljska plaza. S pomočjo delovnega stroja bodo 17.9. 2017 nadaljevali s sanacijo plazu. O poškodbi elektro droga je bil obveščen Elektro Celje.



Ob 16.49 so gasilci iz PGD Kneža izvozili na intervencijo v Podmelec, občina Tolmin, kjer na prošnjo občana prečrpavajo meteorno vodo, ki je zalila kletne prostore.



Ob 17.36 so sporočili, da meteorna voda poplavlja v Slovenski Bistrici.



Sobota popoldne in noč kritična



Arso opozarja: »V soboto popoldne in ponoči bo občasno močneje deževalo. Predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji bodo vodotoki naraščali, možna bodo razlivanja posameznih rek.«



Spremljajte, kje in kako močno bo deževalo:





Kakšno je stanje pri vas? Vam obilno deževje povzroča težave? Pošljite nam informacije, fotografije ali video, z veseljem jih bomo objavili.