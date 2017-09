Spremembe na področju pokojnin. Ste vedeli?

LJUBLJANA – Prvega oktobra 2017 začne veljati Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C). Po njem bodo do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni vsi zavarovanci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, torej s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa po določbah veljavnega ZPIZ-2 oziroma z ustrezno krajšo pokojninsko dobo brez dokupa, ki je določena za ženske v prehodnem obdobju po 27. členu ZPIZ-2, so sporočili iz Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (Zpiz).

Kdo ima pravico do zagotovljene pokojnine?

»Pravico do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov bodo imeli tudi vsi uživalci, ki so že uveljavili pravico do starostne ali invalidske pokojnine po prej veljavnih predpisih (npr. ZPIZ-92 ali ZPIZ-1) in so dopolnili pogoj pokojninske dobe, kot je bil po takrat veljavnem predpisu določen za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti (torej tudi s krajšo dopolnjeno pokojninsko dobo od zdaj veljavne) ali brez pogoja starosti, če ta ni bil predpisan. Pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene pokojnine se dodana doba ne upošteva,« opozarjajo.

Zagotovljena pokojnina v višini 500 evrov bo upravičencev prvič izplačana konec oktobra z rednim nakazilom pokojnin. Vsi uživalci, ki se jim bo pokojnina zvišala po ZPIZ-2C, bodo prejeli obvestilo o nakazilu (pri starostnih in invalidskih pokojninah, uveljavljenih od 1. 10. 2017 dalje, bodo določbe ZPIZ-2C upoštevane že ob njihovi odmeri).

Znesek zagotovljene pokojnine in sorazmerni del zneska zagotovljene pokojnine se bosta usklajevala tako, kot se usklajujejo pokojnine.



Kdo ni upravičen? Pri Zpiz pojasnjujejo: »Do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov niso upravičeni uživalci predčasne pokojnine, uživalci starostne pokojnine, ki jim je bila zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti zmanjšana na podlagi 53. člena prej veljavnega ZPIZ-1, ter uživalci starostne ali invalidske pokojnine, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.«

Pa še to

Znesek zagotovljene pokojnine oziroma njegov sorazmerni del se ne bo upošteval pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine niti pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja.