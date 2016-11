Sprejeto! Ob avtocestah bodo cene goriv drugačne

LJUBLJANA – Vlada je na dopisni seji sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, so sporočili iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kmalu se je oglasila tudi vlada. Uredba določa, »da se cena 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina in dizelskega goriva, ki se prodaja na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cestah, oblikuje prosto.« Drugod po državi bodo cene ostale regulirane.

To pomeni, da bo gorivo ob avtocestah in hitrih cestah najverjetneje dražje, in to morda že v drugi polovici novembra. Prav danes so se, naj spomnimo, cene goriv spremenile .

Velja le za avtoceste in hitre ceste

Cena 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina in dizelskega goriva, ki se prodaja na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cestah, se po novem torej oblikuje prosto. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 78/15 in 21/16).

Oblikovanje cen goriva po državi, razen ob avtocestnem križu in hitrih cestah, bo torej ostalo enako kot doslej: metodologija za izračunavanje cen temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečajev dolarja in evra, modelske cene pa se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij. Marži distributerjev se za ta del, torej regulirane cene, ne spreminjata. Tako najvišja višina marže za 95-oktanski bencin znaša 0,08701 evra, za dizel pa 0,08158 evra za liter.

Velja že v sredo

Če bo deregulacija cen naftnih derivatov na avtocestnem križu povzročila večje povišanje marž, zakon o kontroli cen omogoča vladi, da ponovno sprejme ukrep kontrole cen. Nova uredba bo začela veljati v sredo.