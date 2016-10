Spravni proces ni tudi stvar kulture?

LJUBLJANA, CELJE, MARIBOR – Le kdo bi pričakoval, da bo – kljub temu da se je na mariborskem pokopališču Dobrava pred nekaj dnevi komaj začel pokop ostankov žrtev iz Hude jame – dr. Jože Dežman v imenu vladne komisije za reševanje vprašanj glede prikritih grobišč na ministra za kulturo Toneta Peršaka tako rekoč primoran nasloviti protestno pismo? Protestno pismo? Dr. Dežman v pismu ministru Peršaku oriše problem in ga hkrati kar naravnost pozove, naj »javno, na predpisih utemeljeno, strokovno odgovorno in kulturno-politično opredeljeno pojasni« stališča svojega ministrstva do posameznih vprašanj, ki so po prepričanju avtorja protestnega pisma ključna za bodoče urejanje vprašanj, povezanih s prikritimi morišči in grobišči: »Ta odgovor pričakujemo v trenutku, ko je Slovenija v dolgoletnem spravnem procesu dosegla točko, ko je nujno vanj treba vključiti tudi ministrstvo za kulturo. V to so se že vključili ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za notranje zadeve ter ministrstvo za okolje in prostor...«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«