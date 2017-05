Spopad za 80 milijonov letno: Čeferinovi proti Kocijančičevim

LJUBLJANA – Morda bo že danes znano ime tistega, ki bo novi vodja Športne loterije, ki letno obrača do 80 milijonov evrov denarja. V igri za položaj predsednika uprave družbe, ki pomaga financirati delovanje športnih in invalidskih organizacij, hkrati pa je pomemben sponzor in financer športnih dogodkov, sta po informacijah Siola dva kandidata: Edvard Kolar, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), in Jernej Smisl, direktor korporativnih zadev v skupini Pivovarna Laško Union, ki je v lasti Heinekena.

Kdo bo novi vodilni, Jernej Smisl (levo) ali Edvard Kolar?

Čeferin in Kocjančič vsak za svojega

Janez Kocijančič dolgoletni predsednik OKS, ki je marca 2017 dobil podporo izvršnega odbora OKS za novembrsko kandidaturo za predsednika Evropskih olimpijskih komitejev si na čelu želi Edvarda Kolarja, prav tako mu je naklonjen predsednik nadzornega sveta Športne loterije Ljubo Jasnič. Na drugi strani pa si Jerneja Smisla želi na čelu Športne loterije videti eden najvplivnejših Slovencev v športni srenji ta trenutek, Aleksander Čeferin.

Interes OKS v Športni loteriji je več kot jasen. Poleg tega, da kot 20-odstotni lastnik družbe iz nje prejema dividende, jih Športna loterija tudi finančno podpira. Kolar je sicer član Socialnih demokratov (SD), ki je v obdobju, ko so ministrstvo za šport vodili ministri iz vrst SD, zasedal pomembne položaje v športu. Iz te stranke prihaja tudi Kocijančič, v devetdesetih letih pa ji je tudi predsedoval.

Izvoljenega čakajo številne naloge

Glede na slabše poslovanje Športne loterije pa izvoljenega čakajo številne naloge, saj so prihodki od 2012 do 2015 padli s 95 na 67 milijonov evrov, dobiček pa je dosegel najnižjo raven po letu 2007. Petletni mandat novega predsednika uprave družbe tako ne bo mačji kašelj.

Medtem ko Kolar pred odločanjem ni želel komentirati dogajanja, napoveduje Smisl veter sprememb v smeri izboljšanja poslovanja. V njegovem programu je razširitev ponudbe in boljša izkoriščenost koncesij, ki jih družba že ima.