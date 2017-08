Spopad na družabnih omrežjih: Sram naj te bo, poslanec

Denis Sarkić (levo) in Žan Mahnič. Foto: Jure Eržen/Delo, Leon Vidic/Delo, montaža: A. L.

LJUBLJANA – Evropo je pretresel nov terorističen napad . Več je mrtvih, prek sto ranjenih. Na družabnih omrežjih so se oglasili mnogi, ki izrekajo sožalje in podporo Špancem. Nekateri pa so se ob tem dogodku odločili za drugačne komentarje.

Žan Mahnič, mladi poslanec SDS, se je na twitterju razpisal o islamu in udrihal čez SD in evropsko poslanko Tanjo Fajon, češ da pozdravljajo prihod beguncev:

Alah je danes ponovno dokazal, da je velik. Koliko dokazov še potrebujemo, da bomo sprevideli, da Islam ne sodi v EU? Sožalje vsem svojcem! — Žan Mahnič (@ZanMahnic) August 17, 2017

Na to se je odzval piarovec SD Denis Sarkić, ki mu je odgovoril, da naj ga bo sram zaradi zapisanega in da begunec nikakor ni enako terorist.

Sram naj te bo poslanec, da ob tragediji, ki se je zgodila v Barceloni, klatiš takšne bedarije! Begunec ni enako terorist! #STOPterorism — Denis Sarkić (@Denis_Pokora) August 17, 2017