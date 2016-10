Spopad dveh živalskih policij, katera je prava?

LJUBLJANA – Po naši objavi članka o bikih v zapuščeni prikolici, ki jih je bralec opazil na parkirišču nedaleč od prometne ceste, se je mnogo bralcev obregnilo ob ravnanje živalske policije. Mnogo se jih je vprašalo, kakšne sploh so njihove pristojnosti, kdo so ljudje, ki opravljajo to delo, in kako se financirajo. Kot kaže, v Sloveniji obstajata kar dve organizaciji, ki se predstavljata pod tem imenom. Katera je prava?

Boljše, da ne delujejo kot državni organ

O tem, da ima veliko ljudi napačno predstavo o živalski policiji, je prepričan tudi Aleksander Kamenik, predsednik Združenja varnih hiš Nova Slovenije. »Živalska policija v Sloveniji obstaja, le da ne deluje kot državni organ, saj od slovenske vlade ni interesa za finančno podpiranje takšne institucije. Nastala je po razpisu EU za javna dela (Skrb za zapuščene živali – živalska policija), registrirana na UE Maribor pod Združenjem varnih hiš Nova Slovenije,« je pojasnil Kamenik. Ko je opazil razpis EU, se je nanj prijavil in bil uspešen.

»Marsikdo se obregne ob dejstvo, kako lahko delujemo pod imenom »živalska policija«, če pa nimamo pristojnosti za samostojni odvzem živali ali aretacijo mučitelja, kot je veliko ljudi videlo na Animal Planetu, ki prikazuje delo živalske policije v nekaterih državah v tujini. Dejansko ima vsa pooblastila (tudi za aretacijo) samo živalska policija v New Yorku. Druge delujejo podobno kot mi – če s pogovorom ni mogoče doseči samostojne predaje živali našemu društvu, to dosežemo s pomočjo UVHVVR (bivši Vurs), v primeru nasilnega mučitelja živali pa še s pomočjo državne policije,« pravi Kamenik.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Alda Gorana Ninovskega, ki je v odgovoru na naša vprašanja zapisal, da domneva, da smo dobili »dobili določene informacije (dezinformacije) prilagojene polresnice, natolcevanja, ogovarjanja, laži in klevetanja, ki pa objektivno nimajo nič skupnega z dejanskim razvojem dogodkov.«

Ninovski je v odgovoru na vprašanja zapisal, da se je »očitno nekdo odločil za pranje umazanega perila v javnosti in preko medijev (kar pa glede na potek dogodkov z naše strani dokazujemo, da to ni bil naš namen, da ob razhodu z Združenjem varnih hiš Nova Slovenije to ni bil naš namen). Če pa se bo v najinem kontaktu (pričakujem iskrenost in korektnost) izkazalo, da je želja po pranju umazanega perila dejansko s strani predsednika Združenja varnih hiš Nova Slovenije Aleksandra Kamenika, kakor upravičeno predvidevam, pa smo tudi mi pripravljeni oprati to perilo preko vaše reportaže, vključno z dokazanimi umazanijami in pralnimi sredstvi, ter obesiti to perilo na ogled javnosti.«

Po liniji najmanjšega odpora

Predsednik združenja je prepričan, da je za živali boljše, da ne delujejo kot državni organ. »Ker bi potem delovali enako kot po naših izkušnjah in izkušnjah marsikaterega posameznika deluje sedanja veterinarska inšpekcija – torej na pol neodzivni, v primerih, ko bi nekemu lastniku na primer naložili, da mora izboljšati bivalne razmere za psa, tega ne bi več kontrolirali, saj to zvišuje stroške.« Po njegovih izkušnjah nekateri inšpektorji delujejo po načelu, da se državi ne smejo povzročati preveliki stroški in da se ukrepa samo toliko, kolikor je zares nujno. »Včasih je resnično težko delati z njimi, saj se po 14 dni ne zgodi nič, vmes pa žival pogine. Enkrat smo prišli v hlev, kjer so bile mrtve koze, zraven pa obvestilo Vursa izpred pol leta, naj poskrbijo zanje. A se vam zdi to normalno delovanje? Drugače od njih se mi vsaj še enkrat ali dvakrat vrnemo na lokacijo preverit, ali se je kaj izboljšalo. Če se ni, ustrezno ukrepamo in poskrbimo za žival. A na ponovni pregled ne čakamo absurdnih šest mesecev!«

In kakšno je v praksi posredovanje živalske policije? Pravi, da ljudje pogosto nočejo sodelovati, toda ko jim pojasnijo, da so tam kot prijatelji in da lahko v nasprotnem primeru pokličejo policijo in inšpekcijo, sodelujejo, saj vedo, da si bodo sicer nakopali dodatne težave. »V večini primerov smo namesto odvzema živali s pomočjo inšpekcije dosegli prostovoljno predajo živali. Velikokrat ne gre za namerno zanemarjanje živali, ampak preprosto za neozaveščenost njihovih lastnikov. Ko žival živi v neprimernih razmerah, se pogosto zgodi, da so te še bolj neprimerne tudi za človeka in da zaradi svoje socialne stiske ne zmore ustrezno skrbeti zanjo.«

Kreg in zlorabe tudi v živalski policiji?

A ko gre za denar, je vsega lepega konec tudi v živalski policiji. Kamenik trdi, da se kot neprofitna organizacija financirajo s pomočjo donacij. In kam gre ta denar? Porabijo ga za hrano za živali, veterinarske stroške in gorivo. Ob tem Kamenik pravi, da so zaradi zlorabe finančnih sredstev prekinili sodelovanje z Aldom Goranom Ninovskim in njegovim partnerjem Juretom Vrbnjakom. »Denar, namenjen pomoči živalim, sta porabljala v osebne namene. S takšnimi ljudmi pa mi nikakor ne moremo sodelovati! Ne more nekdo, ki nima drugih prihodkov, zbirati denar za druge, ker je očitno da ga porablja zase! Zdaj je Ninovski ustanovil svoje društvo, s katerim še vedno zlorablja naše ime »živalska policija« in pobira prispevke v našem imenu,« trdi Kamenik v pisni izjavi in dodaja, da so zadevo že predali pristojnim organom. Menda naj bi si prilastila tudi značke, uniforme, računalnike, programe in nekatero dokumentacijo. »Če bi vsaj delovala aktivno in za dobro živali, nam ne bi bilo tako težko, vendar zdaj samo rušita naš dolgoletni trud in izkoriščata naše ime, denar pa zbirata predvsem za svoj žep! Zaradi tega ljudje dvomijo o nas, ko potrkamo na vrata in prosimo za prispevke za naše delovanje. Popolnoma jih razumemo, saj kdo pa ne bi izgubil zaupanja, če se enkrat pojavi dejanska živalska policija, drugič pa lažna, druga o drugi pa govorita slabo!« Kamenik piše tudi, da lahko oni svojo verodostojnost dokažejo z dokumenti, ki jih vedno nosijo s seboj in ki potrjujejo, da delujejo v sklopu Združenja varnih hiš Nova Slovenije.

Za konec je še dodal, da potrebe po njihovem obstoju sploh ne bi bilo, če bi inšpektorji bolje opravljali svojo delo.