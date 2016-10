Od danes do srede bomo doma, sosledje praznikov, dela prostih dni, nam je naposled šlo na roko. Zadnji bo v torek na vrsti dan mrtvih, pravimo mu tudi vsi sveti. Spominjamo se mrtvih, tistih, ki so bili. Zavedanje lastne umrljivosti buri človekovo domišljijo že od pradavnine, smrt ima osrednjo vlogo tudi v umetnosti in religijah. Vsaka kultura ima svoje obsmrtne običaje, ti segajo vsaj 70.000 let v preteklost. Arheologi pravijo, da celo v srednji paleolitik. Približno skupno jim je zavedanje, da se ob smrti duša loči od telesa, nakar vsak po svoje. Eni prisegajo na reinkarnacijo, ko se duša naseli v novo telo, drugi verjamejo, da se združi z bogom, tretji, da po smrti duša in telo prenehata obstajati. Ker doslej nisem srečal še nikogar, ki bi se vrnil iz onstranstva, je smrt tudi zame dokončen konec. In pika. Nesmrtnosti ni, nič na svetu ni nesmrtnega. Celo čas bo imel svoj konec; tako kot je imel tudi svoj začetek.

