Špica nima divje vode, ima pa dušo

Na te mlade reprezentante so celjski kajakaši še posebno ponosni: (z leve) David Rozman, Lan Tominc in Urh Turnšek. Foto: arhiv Kajak kanu klub. Foto: arhiv Kajak kanu klub

CELJE – Enajst let mineva od požara, ki je popolnoma uničil takrat še leseno čolnarno na Špici v Celju. A prizadevni člani Kajak kanu kluba Nivo Celje so po nekaj letih tudi z lastnimi žulji, odrekanji in prostovoljnimi urami postavili enega najlepših in najsodobnejših kajakaških centrov, ki v prvi vrsti ostaja dom številnih kajakašev in kanuistov. Na Špico pa radi prihajajo tudi drugi, naključni rekreativci ali sprehajalci. Zdaj je v klubu nekaj več kot sto članov, najbolj pa so ponosni na kar pet reprezentantov.

Dva članska, Martina Srabotnika in Simona Brusa, ter tri mladinske, Urha Turnška, Davida Rozmana ter komaj 15-letnega Lana Tominca. Sploh slednji je eden tistih, ki veliko obetajo. »Imamo pa tudi dva profesionalna trenerja. Pavlija Kuralta, ki skrbi za mlajšo selekcijo, in enega najboljših trenerjev Aleša Kudra, ki je sposoben ustvariti svetovne ase,« s ponosom govori o podmladku Dušan Konda, ki je v kajak kanu klub prišel kot mlad kajakaš pred 40 leti, že več kot 30 let pa je njegov predsednik.



