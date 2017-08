Spet se bomo cvrli: Prihaja nov vročinski val

Ohladitev ni prijala le nam, temveč tudi rastlinam, ki so po suši prišle na svoj račun. Poletje pa se še ni skrilo, že ta teden bo s svojo vročino zopet pokazalo zobe. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme a z višjimi temperaturami. Vročinski val bo popustil šele v torek. V tem času so možne krajevne plohe ali nevihte, predvsem v gorskem svetu.