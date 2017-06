Sonce poganja kolo in skuter

Kamnik – Andrej Berlec z Duplice pri Kamniku je nase in na svoj izum resneje opozoril pred dvema letoma. Sestavil je kolo na sončno energijo, ki jo uspešno zajema na sončnih panelih in pretvarja v elektriko. Vozi jih na posebni prikolici, ki je pripeta h kolesu. Zdaj nas je presenetil s še eno novostjo, »to je prvi električni skuter na sončno energijo,« ponosno pove.



Pred sedmimi leti se je srečal z neprijetnimi bolečinami v kolenu: »Ortopedi mi niso znali pomagati. Zato sem začel iskati rešitev, da bi bil spet lahko aktiven. Bil sem jamar, alpinist in kolesar. Obljubljali so mi operacijo kolena, nato pa so mi svetovali, naj kolesarim, vendar naj pri svojih letih ne pretiravam. Zato sem si omislil električno kolo, ki sem ga sam sestavil. Spet sem začel uživati življenje.«

