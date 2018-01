Sonce in planeti s hrustljajočimi ocvirki

Minulo nedeljo je bilo v Kulturnem domu na Velikem Trnu veselo. Gospodinje tega dolenjskega vinogradniškega kraja ob Savi so v okviru Društva za ohranitev podeželja, ki šteje kar 90 članov, že petič zapored razstavile najlepše ocvirkove potice vseh oblik, velikosti in barv. Razstava Ocvirki in vino tako postaja tradicionalni prepoznavni dogodek v krajevni skupnosti.

Kot nam je povedala predsednica društva, kmetica in vinogradnica Irena Žarn, so v dvorani doma na ogled postavili skupno 20 ocvirkovic, ki jih velikotrnške gospodinje pečejo vsaka po svojem receptu.

Okrepčilo ob zimskih opravilih

Dobra stotnija obiskovalcev razstave je imela kaj videti. Bojana Jamnik je spekla ocvirkovico v obliki sonca in planetov. Anica Srpčič je predstavila ocvirkove pogačice, Mojca Pirc pa je ustvarila ocvirkove rogljičke in jih zložila v pleteno cajnico.

90 članic in članov šteje Društvo za ohranitev podeželja.

In še in še bi lahko naštevali. Če rečemo štrudelj ali pogača, najprej pomislimo na jabolčnega ali sirovega, a Marjana Zagorc je pripravila zeljnati štrudelj z ocvirki. Reza Češnjevar, mati društvene zborovodkinje Ane Češnjevar, pa je pripravila pravi ocvirkov šarkelj, tako kot so ga pekle gospodinje nekoč.

Ocvirkovica, ocvirkova potica, ocvirkova pogača je starodavna slovenska, predvsem zimska jed, ko so ob kolinah scvrli ocvirke in jih shranili za zimo. Med drugim so jih gospodinje porabile za peko ocvirkovice, slastne potice, ki je predstavljala tako pecivo kot kar običajno jed, ki so jo dale na mizo ob zimskih opravilih na kmetiji.

Po osamosvojitvi, ko se je začel svet hitreje vrteti, so tradicionalne slovenske jedi za kratek čas šle iz mode, a so jih lokalna društva ohranila in danes lahko govorimo o ponovnem razcvetu tradicije. Nedeljska razstava na Velikem Trnu je dokaz za to.

Seveda ni ostalo zgolj pri okusnih ocvirkovih povštrčkih, lokalna vinogradnika Jernej Žarn in Janez Pirc sta pripravila pokušino vin.

Prirejajo tudi državno prvenstvo harmonikark

Za smeh so poskrbeli gledališčniki Kulturnega društva Leskovec, ki so zaigrali kratko veseloigro dogajanja v čakalnici pri zdravniku.

Kulturno društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je vsestransko aktivno. Tradicionalno vsako leto pripravijo ročno košnjo otave, jeseni ličkanje koruze, v sodelovanju z vinogradniki Martinov pohod in praznik cvička. Najprestižnejša prireditev je morda državno prvenstvo harmonikark, ko dekleta in žene raztegnejo mehe, da se sliši daleč po dolenjskih gričih.

V društvu deluje ženski pevski zbor Slovenke, ki pod vodstvom zborovodkinje Ane Češnjevar ohranjajo slovensko ljudsko pesem pri življenju.