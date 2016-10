Somalijska begunka rodila Malo Slovenijo

RATEČE, JESENICE – Gostišče Uh stoji prav ob vhodu v vas Rateče, stisnjeno v levi zgornji kot Slovenije. Le kake tri kilometre ali približno četrt ure hoje proč je Italija. In nemara je ravno od tam prišla mlada Somalijka, ki ji je v torek popoldne porod preprečil nadaljevanje poti. Popadki so se stopnjevali pred gostiščem Uh in mlada ženska je obležala na travnati zaplati, ki parkirišče pred gostiščem ločuje od prometnice.



Brez moških oči



Včeraj zjutraj nam je lastnica gostišča Sonja Kavalar, še vedno močno pod vtisom dogodka, začela opisovati popoldne, ki se ji bo verjetno do konca življenja vtisnilo v spomin. Pa ne samo njej, ampak tudi vsem drugim, ki so pomagali pri porodu. »Mlada ženska je prišla v gostišče in najprej odšla na stranišče. Fant, ki je stregel za šankom, je opazil, da jo močno boli, saj je glasno vzdihovala. No, iz gostišča je nato šla ven in se le nekaj korakov od našega vhoda ulegla na travo,« je pripovedovala Kavalarjeva. »Ko je obležala, smo šli do nje. Zdelo se nam je, kot da želi kar nadaljevati pot, čeprav tega ni mogla. Trudila se je vstati. Kaj vem, morda pa je želela roditi stoje. S sebe je strgala oblačila. Držala sem jo za roke, medtem ko so bili popadki vse močnejši. Vem, da sem gledala na uro, kako pogosti so, a vam zdajle ne znam povedati, ali so bili na dve ali na štiri minute,« gostinka opiše podrobnosti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«