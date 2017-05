Solato v smeti,  otroci pa stran od zemlje

VRHNIKA – Potem ko smo po osmih dneh končno dobili podatke o onesnaženju voda v okolici kemične tovarne Kemis in so že ti pokazali, da je šlo za največjo okoljsko katastrofo vseh časov v Sloveniji, so šele deveti dan po požaru, Agencija RS za okolje (Arso), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in direkcija za vode posredovali še zelo težko pričakovane podatke o analizi tal oziroma zemlje. Vendar bi težko rekli, da gre za podrobno analizo tal, saj so podatki še zelo nepopolni, analize vrtnin, krme in kmetijskih proizvodov ter dioksinov in furanov v zemlji pa še potekajo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«