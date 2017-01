Šola spet odprla vrata edinima učencema

Do konca tega šolskega leta trije: Lan, Tilen in učiteljica Tina. Foto: Milan Glavonjić

OSILNICA – Hudo je, ko ti zaprejo šolo. Takrat kraj res začne izumirati. Kazalo je, da bo tako tudi v Osilnici, obmejni občini z nekaj več kot 300 dušami v dolini Zgornje Kolpe in Čabranke, kjer je svoj obrat zaprlo še zadnje podjetje z nekaj zaposlenimi. Dežela pravljičnega junaka Petra Klepca, med domačini poznana kot Dolina solz, je vse bolj prazna in za zdaj se zdi, da bo tako tudi ostalo.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč ni ugodilo majski prošnji tamkajšnje občine in matične šole Fara, nov poskus je spodletel tudi nekaj dni pred začetkom tekočega šolskega leta – za ohranitev najmanjše podružnice v Sloveniji, ki sta jo v lanskem šolskem letu obiskovala le dva učenca v drugem razredu. Majskemu udarcu je sledil novembrski, toda pozitiven preobrat.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«