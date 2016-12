Šola brez ravnatelja bo imela dva učenca

OSILNICA, FARA – Za številne kraje je šola nekaj samoumevnega, je ustanova, ki jo obiskujejo otroci in se učijo. A ni povsod tako. V krajih, kjer je malo ljudi in kjer se večina prebivalcev iskreno razveseli vsakega novega otroka, je šola veliko več, je življenje. »Ko kraj izgubi šolo, je z njim konec,« pravijo v zgornjekolpski dolini, kjer se je število prebivalcev v zadnjih desetletjih res občutno zmanjšalo.



»V šolskem letu 1965/1966 smo na OŠ Fara imeli 211 učencev, na podružnični šoli v Osilnici pa jih je bilo 30 v dveh kombiniranih oddelkih,« pravi ravnatelj OŠ Fara Martin Marinč, ko brska po podatkih iz zgodovine šole. Zdaj, po 50 letih, imajo na šoli 52 otrok, kar je za te redko poseljene kraje ob hrvaški meji kar lepa številka, še posebno ob podatku, da številka v zadnjih letih ne pada. »Šola v domačem kraju je življenje kraja,« pravi Martin Marinč, »saj so otroci vpeti v vse, kar se tu dogaja.«



Toda če je v kraju le nekaj otrok, kot v občini Osilnica, je šola še toliko bolj pomembna. »Prej gredo otroci iz kraja, manjša je pripadnost domačim krajem. Dlje ostanejo tu, bolj so navezani in težje gredo drugam. Mi pa so seveda želimo, da ostanejo tu,« pravi Alenka Kovač iz Osilnice, ki je v sodelovanju s šolo, starši, društvom Osilniška dolina in občinama Osilnica in Kostel dosegla pomembno zmago. Šolo, za katero ministrstvo v letošnjem šolskem letu ni več zagotovilo financiranja, bodo od novega leta namreč spet financirali. Drugače povedano: Osilnica bo od 2. januarja spet imela šolo.

