Sokolca bodo branili do zadnjega človeka

NOVO MESTO – Najstarejši narodni dom na Slovenskem, narodni dom v Novem mestu, ki že leta propada in je velika črna pika dolenjske prestolnice, bi morali v ponedeljek začeti obnavljati. Najprej nameravajo zamenjati streho, in čeprav je cesta, ki v starem mestnem jedru vodi mimo tako imenovanega Sokolca, že zaprta, na domu ni krovcev. Razlog: spor med mestno občino Novo mesto, ki je lastnica propadajočega objekta, in kulturniki, Avtonomno kulturno cono Sokolc, ki bi se morali na poziv občine izseliti iz stavbe. Da obnova steče, mora biti stavba zaradi varnosti prazna, to pa, kot poudarjajo na občini, ne pomeni, da narodni dom kulturnikom ne bo na voljo tudi po obnovi, prav nasprotno; pa ne le sokolcem, ampak tudi drugim ustvarjalcem, ki potrebujejo svoj prostor.



Stavba je zaprta, na njej pa med drugim poziv sokolcev k uporu, ki se kot požar širi po družabnih omrežjih, a ima različne odzive. »Rok za zapustitev objekta je bil petek, 30. september, zato je mestna občina v soboto, 1. oktobra, pregledala stanje in zamenjala ključavnice vhodnih vrat. Pozneje v soboto je lastnike izvajalec tehničnega varovanja občinske stavbe narodnega doma obvestil, da je vhod v stavbo onemogočen, saj so uporabniki zamenjano ključavnico onesposobili in pred vrata iz notranje strani postavili ovire, ki so onemogočale vstop in nemoteno zagotavljanje varnosti v stavbi,« so sporočili z mestne občine. Občino vežejo roki, saj je pogoj ministrstva za kulturo, da do 15. novembra investitor odda zahtevek za izplačilo upravičenih sofinancerskih sredstev.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«