Šokirana: Nerazčiščeni odnosi se rešujejo na plečih otrok in pacientov

LJUBLJANA – Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je zaradi razmer na pediatrični kliniki »zelo zaskrbljena in ogorčena, zato ker se nerazčiščeni in slabi medsebojni odnosi rešujejo na plečih otrok, pacientov, in njihovih staršev«. Vodstvo UKC ni naredilo dovolj in razmer na pediatriji ne rešuje, je ocenila v današnji izjavi za medije.

Ministrica je nazadnje pojasnilo o razmerah zahtevala konec maja, direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Andraž Kopač pa ji je prek elektronske pošte zatrdil, da je vse v redu, je povedala Kolar Celarčeva.

Potrdila je, da je ministrstvo za zdravje 25. maja prejelo pobudo staršev o izrednem upravnem nadzoru na pediatrični kliniki. Od vodstva UKC in pediatrične klinike so zato zahtevali dodatna pojasnila o razmerah v službi za kirurgijo pediatrične klinike za obdobje od septembra 2016 do junija letos. Želeli so tudi pojasnila, kakšne ukrepe je vodstvo sprejelo glede slabih odnosov na kliniki. Celotno dokumentacijo so posredovali svetu zavoda in ga pozvali, naj jo prednostno obravnava.

Že drugič so pozvali tudi Zdravniško zbornico Slovenije k izvedbi izrednega zunanjega strokovnega nadzora nad delom kardiologov na pediatriji v Ljubljani, ki jih starši omenjajo v svojem pozivu. Na ministrstvu pričakujejo, da bo zbornica ta poziv obravnavala prednostno in jih tudi sproti obveščala o rezultatih tega nadzora.

Predsednico zbornice Zdenko Čebašek-Travnik bo ministrica tudi pozvala, naj v okviru svojih pristojnosti obravnava tudi odnose med svojimi člani zdravniki, posebej v konkretnem primeru. Ob tem je Kolar Celarčeva zagotovila, da na ministrstvu zelo intenzivno iščejo rešitve in bodo tudi v prihodnje storili vse, da se zadeva razreši v dobro otrok. O ukrepih bodo sproti obveščali javnost, je še dejala.