Šokantno: triglavski lepotec izginja

V sredo smo se tudi Slovenske novice pridružile ekipi raziskovalk in raziskovalcev Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki se že dolga leta vsak konec avgusta odpravijo na Triglavske pode, kjer raziskujejo Triglavski ledenik, in v živo doživeli to, na kar geografi že leta opozarjajo – njegovo neverjetno hitro taljenje in izginjanje. A ker je v vsaki slabi stvari nekaj dobrega, smo bili tudi priče najnovejšemu odkritju geografov, in sicer najvišje jame v Sloveniji.



Najnovejše žalostno odkritje

Kar precej žalostno doživetje je, ko na Kredarici vse vrvi in so vse oči in želje številnih planincev usmerjene izključno v smeri Triglava, potem pa nam geografi, ki so bili od ponedeljka do petka del te silne mase hribolazcev, postrežejo s prav šokantnimi podatki o vedno bolj drobni zaplati, ki v času obleganja našega očaka ne zanima prav nikogar drugega, razen njih. Po zadnjih in kar najbolj uradnih meritvah namreč Triglavski ledenik meri le še 0,7 hektara, kar pomeni, da lahko že v nekaj letih izgine!



