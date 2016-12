Šokantno razkritje ministrstva: načrtovani množični poboji po Evropi

Napovedali so množične napade. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je razkrilo informacijo, da naj bi pripadniki zloglasne Islamske države pozvali svoje simpatizerje, naj v času božičnih in novoletnih praznikov zamenjajo ognjemete z eksplozivnimi pasovi. Napadli naj bi predvsem na obljudenih krajih, kjer se ljudje v prazničnih časih množično zbirajo. Na udaru bodo božični sejmi in bolnišnice, poroča The Sun.

Spomnimo, po terorističnem napadu v Berlinu so po Evropi okrepili varnostne ukrepe. V Berlinu je pretekli teden domnevno Tunizijec Anis Amri s tovornjakom zapeljal na božični sejem ter pri tem ubil 12 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.