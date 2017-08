Šokantno: petina otrok s povečano vrednostjo svinca v krvi

RAVNE NA KOROŠKEM – Analize letos odvzetih vzorcev krvi triletnikov iz občin Črna na Koroškem in Mežica so pri petini od 90 vključenih otrok pokazale povišane vsebnosti svinca v krvi. Sto mikrogramov svinca na liter krvi ali več so namreč odkrili pri 18 otrocih.

»Če se lahko tudi v letu 2017 pohvalimo z dobrim odzivom na odvzem krvi, pa smo lahko bistveno manj zadovoljni z izvidi,« je ob tem ocenila predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem Neda Hudopisk. Poudarila je, da je po lanskem najmanjšem ugotovljenem deležu otrok z visokimi vsebnostmi svinca letošnji delež največji po letu 2008. Od takrat se, kot je znano, izvaja vladni program sanacije Zgornje Mežiške doline, ki je zaradi preteklega rudarjenja obremenjena s težkimi kovinami, s svincem povezana industrija pa se v dolini izvaja še danes.

Kot so danes sporočili iz ravenske območne enote NIJZ, primerjava analiz krvi glede na občino bivanja in glede na spol kaže nekoliko večje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dekletih. »Letos presenečajo predvsem visoke vsebnosti svinca v krvi pri dekletih, ki so precej višje od dolgoletnega povprečja. Vzrokov za to ne poznamo, v splošnem pa večje vrednosti lahko vsaj delno razložimo z zelo sušnim mesecem majem,« je pojasnil vodja programa na ravenski območni enoti NIJZ Matej Ivartnik. Kot pravi, je bila namreč velika večina vzorcev odvzeta konec maja in v začetku junija, rezultati pa kažejo predvsem izpostavljenost v zadnjem mesecu pred odvzemom. Letošnji maj je imel bistveno manj padavin kot v preteklih letih, ko so izvajali odvzeme vzorcev krvi. V sušnem obdobju pa se prah, ki je eden pomembnejših virov izpostavljenosti, intenzivneje raznaša, dodaja Ivartnik.