Šok za (nekatere) gledalce! Pop TV in Kanal A bosta prenehala oddajanje

LJUBLJANA – Vodilna slovenska televizijska programa bosta s 16. januarjem prenehala oddajanje prek digitalnega prizemnega omrežja (DTT).

»Za gledalce, ki televizijske programe spremljajo izključno prek sobne ali strešne antene (razen satelitske), ogled programov Pop TV in Kanal A od 16. januarja ne bo več mogoč. Gledalcev, ki naše programe spremljajo na sodoben način, to je prek kabelskega, satelitskega ali optičnega priključka katerega od ponudnika teh storitev, je iz leta v leto več. Razlog za to je bogatejša programska ponudba, boljša kakovost slike, pa tudi zagotavljanje dodatnih storitev za gledalce, prilagojenih sodobnemu življenjskemu stilu in skladnih s tehnološkim napredkom na tem področju (npr. ogled vsebin z zamikom, spremljanje prek različnih platform, dostop do videoknjižnic),« pojasnjujejo svojo odločitev za javnost. Televizijski programi Pop TV, Kanal A, Kino, Brio in Oto ter vsi kanali v HD-različici bodo od 16. januarja na voljo izključno prek tistih ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja ter satelitske televizije, ki se bodo odločili za distribucijo naših vsebin v svojem sistemu. Gledalcem s sobno ali strešno anteno je za dodatne informacije in pomoč na voljo brezplačna telefonska številka 080 2842,« še sporočajo iz družbe.

Naj spomnimo: vse, ki televizijo gledajo še prek antene, se bo na programih začelo prikazovati obvestilo o prenehanju oddajanja programov. Odločitev o prenehanju oddajanja prizemnega signala bo prizadela več kot 100.000 gospodinjstev. Prav tako gre pričakovati, da bo tej odločitvi sledila podražitev paketov. Pro plus bo od kabelskih operaterjev zdaj zahteval približno pet evrov na mesec za vsakega uporabnika, v paketu pa so poleg Pop TV in Kanala A še Brio, Oto ter Kino. Če bo ta znesek obveljal, si lahko od naročnikov kabelske televizije obetajo dobra dva milijona evrov na mesec, to je približno 30 milijonov evrov na leto.