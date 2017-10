Šok v ljubljanskem UKC: umrl je Seyed Yousef Ardebili

LJUBLJANA – V sredo je po hudi bolezni umrl eden najbolj znanih nevrokirurgov pri nas Seyed Yousef Ardebili. Kot poroča Delo, je umrl okoli pol enih v ljubljanskem kliničnem centru, na kliniki za nevrokirurgijo.

Dodajajo še, da ga bo žena jutri odpeljala v Kuvajt, saj je izrazil željo, da bi bil pokopan doma. Njegova družina sicer ostaja v Sloveniji.

V intervjuju za Delo je leta 2014 razkril, da ima tumor. »Z družino smo bili avgusta 2012 na počitnicah v Kuvajtu. Ob petih zjutraj sem vstal in se zgrudil. V bolnišnici so mi slikali glavo, čemur sem se celo upiral, češ, zakaj bi po nepotrebnem prenašal sevanje. Na koncu hodnika je stal neki Filipinec s slikami v rokah. Ne bom pozabil. Vprašal sem ga, ali so moje. Pritrdil je, sam pa sem otrpnil: Ojoj, tumor je. Čudil se je, kako vem. Poklicali so svojega najboljšega nevrokirurga, ki se je šolal v Ameriki. Zanimalo me je, kako bo prišel do tumorja, saj je to moje delo. Predstavil je pristop, ki mi ni bil blizu. Na vprašanje, koliko tvorbe bo odstranil, je pošteno povedal, kar mi je bilo všeč, da od 60 do 65 odstotkov. Zavrnil sem ga,« je takrat dejal.